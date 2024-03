Am 22. Mai wird Disney+ die nächste deutsche Eigenproduktion an den Start gehen. Es handelt sich dabei um die von der bildundtonfabrik kommende Serie "Pauline", die schon vor der Streaming-Premiere einen spannenden Weg hinter sich hat. Denn eigentlich sollte "Pauline" die nächste btf-Arbeit für Netflix werden – nach "How to Sell Drugs online fast)" und "King of Stonks". Aber daraus wurde nichts – und Disney+ sicherte sich das Projekt. Schon vergangenes Frühjahr wurde "das Herzensprojekt" der Executive Producer Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann gedreht.

Sebastian Colley arbeitete als Head-Autor, die Regie übernahmen Arabella Bartsch, Alma Buddecke und Facundo Scalerandi. Entstanden sind sechs Episoden. Gefördert wurde das Projekt vom German Motion Picture Fund. Für die btf stehen somit spannende Sommermonate voraus, ist "Pauline" doch nicht die einzige Fiction-Produktion, die ansteht. Eine Fortsetzung von "How to Sell Drugs Online (fast)" ist längst bestätigt. Im Sommer zu sehen sein soll obendrein die Anke Engelke/Bastian Pastewka-Serie "Perfekt verpasst", die für Prime Video entstanden ist.