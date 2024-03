Vier Staffeln der Spielshow "99 - Eine:r schlägt sie alle" hat Sat.1 seit dem Sommer 2021 ausgestrahlt - und das mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen. Während die ersten beiden Durchläufe am Freitagabend noch ziemlich gut liefen und teils mehr als 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holten, brachen die Werte ab Staffel drei spürbar ein. Sat.1 zeigte das Format im vergangenen Jahr am Montagabend, das sorgte für einen gewissen Schwund.

Nun hat Sat.1 aber bestätigt, dass es mit "99" weitergehen wird. Aktuell ist man auf der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, gedreht werden soll zwischen dem 23. Mai und 7. Juni in Holland. Außerdem hat Sat.1 den Titel des Formats leicht abgeändert, die Show hört künftig auf den Namen "99 – Wer schlägt sie alle?". Weitere Details zur neuen Staffel gibt es noch nicht. Da Sat.1 am Montagabend aber mittlerweile auf Factual-Formate setzt, erscheint ein erneuter Sendeplatz-Wechsel nicht ausgeschlossen.

Der Kern der Show bleibt bestehen. In "99 – Wer schlägt sie alle?" darf man 98 Mal nicht gewinnen und kann am Ende trotzdem der strahlende Sieger sein. Es gilt eine wichtige Regel: Sei niemals der oder die Letzte. Im finalen Duell, dem 99. Spiel, geht es um 99.000 Euro Siegprämie.

Eine gute Nachricht ist die Fortsetzung auch für die zuständige Produktionsfirma Fabiola. Die beiden Co-Geschäftsführer Oliver Fuchs und Ina Eck zeigten sich zuletzt bereits optimistisch, was die Zukunft der Show anging. Im DWDL.de-Interview erklärte Fuchs, dass man glaube, dass der neue Sat.1-Chef Marc Rasmus um die Stärke des Formats wisse. "Für die Zukunft wollen wir noch klarer herausstellen, was die Show ist, wie sie funktioniert und worum es geht", so der Produzent. Und Ina Eck ergänzte, "99" sei eine durch und durch lineare Fernsehshow. "Wir können mit der Sendung ein Event schaffen, bei dem die Menschen live mit dabei sein wollen". Bei einer etwaigen Fortsetzung würde man den Live-Charakter "noch mehr herausstellen", so Eck damals.