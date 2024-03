Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr muss Günther Jauch auch in diesem Jahr wieder eine Doppelschicht an Ostern schieben: RTL hat erneut ein "Oster-Special" von "Wer wird Millionär?" angekündigt und wird dieses am Ostersonntag und Ostermontag, also am 31. März und am 1. April, um 20:15 Uhr ausstrahlen.

An zwei Abenden in Folge kämpfen jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde um die Chance, bei Günther Jauch um die Million zu spielen. Anders als in den regulären Ausgaben der Show, bekommen alle, die es auf den "heißen Stuhl" schaffen, ein besonderes Ostergeschenk, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet.

Mit den beiden Oster-Specials hatte RTL bereits im vergangenen Jahr gute Quoten erzielt. So erreichten die beiden Folgen Marktanteile von 12,8 und 14,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und bewegten sich damit deutlich über dem Senderschnitt. In Konkurrenz zum "Tatort", dem "Traumschiff" und der traditionell starken Krimireihe "Nord Nord Mord" schlug sich "WWM" somit also richtig gut.

Nach Ostern meldet sich derweil auch Mario Barth auf dem Bildschirm zurück. Für Mittwoch, den 3. April hat RTL jetzt ein Best Of von "Mario Barth deckt auf" mit dem Untertitel "Notfall Deutschland" angekündigt. In der Ausgabe befasst sich Barth mit der prekären Lage bei systemrelevanten Berufen und hakt nach, ob sich bei diversen Projekten, mit denen sich die Sendung in der Vergangenheit befasste, etwas verändert hat.