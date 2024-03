In den vergangenen Wochen ist Vox mit "Goodbye Deutschland"-Ausstrahlungen am Freitagabend ein schöner Erfolg gelungen. Die jüngste Ausgabe holte knapp zehn Prozent Marktanteil beim Publikum im Alter von 14 bis 49 Jahren. Überhaupt nicht geglückt ist indes das Zusammenspiel mit dem Lead-Out: Der ab 22:15 Uhr wiederholte Spielfilm "Killers Bodyguard" führte reihenweise zu Abschaltern, die Quote sank im Schnitt auf rund zweieinhalb Prozent. Schon sieben Tage zuvor hatte der Spätabendfilm die Quote mehr als halbiert.