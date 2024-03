Ab dem 28. März werden sich die sechs Folgen der von UFA Fiction kommenden RTL-Serie "Disko 76" beim Streamer RTL+ finden lassen. Bis zur Free-TV-Premiere dauert es dann nur wenige Tage. Die Sendergruppe hat entschieden, dass diese an einem Abend und beim Spartensender Nitro von Statten gehen soll. Dafür verzichtet man am Ostermontag auf die eigentlich montags übliche "Alarm für Cobra 11"-Schiene beim Männersender – und zeigt stattdessen sechs Folgen von "Disko 76" ab 20:15 Uhr am Stück. Der Abspann der letzten Folge läuft somit gegen ein Uhr nachts.

In den Hauptrollen sind Luise Aschenbrenner ("Brut") und Jannik Schümann ("Sisi") zu sehen. Daneben standen Vanessa Loibl ("Unsere wunderbaren Jahre"), Jonas Holdenrieder ("Schlafschafe"), Emma Nova ("In Berlin wächst kein Orangenbaum"), Merlin Sandmeyer ("Die Discounter"), Natalia Wörner ("Die Diplomatin"), Farba Dieng ("Toubab"), Julia Jendrossek ("Freibad"), Jule Böwe ("Tatort: Die Kalten und die Toten"), Aljoscha Stadelmann ("Fabian oder der Gang vor die Hunde"), Moritz Jahn ("Dark", "Wir könnten genauso tot sein") und Jacob Matschenz ("Babylon Berlin") vor der Kamera.

Produzentin von "Disko 76" ist Sinah Swyter, Regie führen Florian Knittel und Lars Montag nach einer Idee von Benjamin Benedict und den Drehbüchern von Linda Brieda (Headautorin), Dorothee Fesel, Judy Horney, Antonia Rothe-Liermann und Janosch Kosack. Executive Producer von RTL Deutschland ist Sylke Poensgen unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel.

Bei Nitro ist die UFA-Serie übrigens nicht die einzige Sonderprogrammierung am Ostermontag. Tagsüber, also ab kurz vor zehn Uhr, holt man die 80er-Jahre-Serie "Jack Clementi – Anruf genügt" mit Bud Spencer aus dem Archiv. Sie läuft dann bis ran an die Primetime.



Schon ab dem 30. März, also ab Karsamstag, setzt Nitro zudem samstags ab 17:30 Uhr auf die neue Doku "Die Kirmes-Könige" als Free-TV-Premiere. In dieser wird das Leben von Schaustellerinnen und Schaustellern dokumentiert.