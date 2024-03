Sat.1 wird seine Schlagershow-Reihe "Kiwis große Partynacht" mit Andrea Kiewel vorerst nicht fortsetzen. Das hat eine Sprecherin gegenüber dem Online-Portal schlager.de bestätigt. "In 2024 ist vorerst keine weitere Folge geplant", heißt es demnach aus Unterföhring. Eine mögliche Fortsetzung über das laufende Jahr hinaus ist damit zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sehr wahrscheinlich.

"Kiwis große Partynacht" krankte gleich an mehreren Ecken und Enden. Zum einen waren da die Schlagershows von ARD und ZDF, die mit deutlich mehr Budget die Benchmark in diesem Genre setzten. Da konnte Andrea Kiewel in Sat.1 sichtbar nicht mithalten, obwohl das Personal vor der Kamera in vielen Fällen sehr ähnlich war. Andererseits hat man sich beim Sender auch mal wieder selbst ein Bein mit der Programmierung gestellt: Während die erste Ausgabe der Show zwischen den Jahren mittwochs zu sehen war, wechselte das Format danach direkt auf den Freitagabend.

Eine konsistente Programmierung war das nicht. Und auch die Sinnhaftigkeit, eine Show wie diese ausgerechnet gegen "Let’s Dance" zu verbraten, ist zumindest hinterfragenswert. Entsprechend mager waren die Quoten. Die erste Ausgabe erreichte noch 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was zumindest mal ein solide Auftakt war. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen tat sich die Show aber schon damals mit 6,3 Prozent Marktanteil schwer. Für die drei danach gezeigten Ausgaben ging es bergab: An zwei Abenden lag Sat.1 sehr deutlich unter der Marke von eine Million Zuschauenden und beim jungen Publikum waren teilweise nur noch 3,1 Prozent drin.

Ein Rückschlag ist das Aus der Show-Reihe auch für die beteiligten Produktionsfirmen. Verantwortet wurde "Kiwis große Partynacht" von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment. Für Andrea Kiewel dürfte sich der Verlust in Grenzen halten, sie ist demnächst wieder im ZDF-"Fernsehgarten" zu sehen.