Die ARD hält Neues von Frank Stimpel bereit: Er ist ab dem 20. April ab 23:40 Uhr wieder als Alman in "Almania" im Einsatz. Auch für die zweite Staffel verspricht der SWR "jede Menge Gelegenheit für Situationskomik, Wortwitz und das selbstironische Spiel mit Vorurteilen und Klischees". Der inzwischen verheiratete Leher will auch diesmal "nur das Beste für seine Klasse", aber seine Vorstellungen vom "Besten" sind eben ungewöhnlich. Sein aktuelles Ziel: Mittlere Reife für alle! Seine pädagogischen Mittel gegen dabei an der Zielgruppe vorbei. In der ARD Mediathek steht die zweite Staffel der Comedy-Serie schon ab dem 19. April bereit.

Die erste Staffel des Formats war 2023 sehr stark unterwegs. Sie war in der Mediathek so nachgefragt, dass die ARD sie als "stärkste Mediatheks-Serie" im zweiten Quartal 2023 kommunizierte. Die erste Staffel wurde in zwei Blöcken gezeigt; einmal im Frühjahr 2021 und einmal im Frühjahr 2023.

Eine andere Serie ganz anderer Farbe ist ebenfalls für April eingeplant. So wird es vier Folgen der siebenteiligen norwegischen Near-Future-Serie "The Fortress" am 12. April am späten Abend im Ersten zu sehen geben. Los geht es um 23:50 Uhr. Bereits einige Stunden zuvor bietet die ARD Mediathek die vier Folgen, an deren Produktion auch die ARD Degeto beteiligt war, an.

Die Handlung des Formats spielt im Jahr 2037. Norwegen hat sich seit nun fast zehn Jahren hinter Stacheldraht und Mauern zurückgezogen, um autark von seinen eigenen Erzeugnissen und abgeschottet von äußeren Einflüssen zu leben. Die Energiequellen des Landes machen dies möglich. Da andere Nationen wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind, sammeln sich an Norwegens Außengrenzen eine Vielzahl von Menschen, die um Einlass bitten. Aber das Kontingent ist sehr begrenzt, die Auflagen sind hoch und entsprechend groß sind die Maßnahmen der Behörden, die Grenze zu überwachen. Doch dann kommt es in den Fischzuchtanlagen zu einem merkwürdigen Fischsterben. Die tödliche Krankheit scheint sich zudem auf Menschen zu übertragen.