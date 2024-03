Russland geht immer repressiver gegen ausländische, also auch deutsche, Journalistinnen und Journalisten vor – entsprechend hat das Auswärtige Amt nun auch jüngste Drohungen der Sprecherin des russischen Außenministeriums kritisiert. Diese habe damit gedroht, dass deutsche Berichterstattende Russland verlassen müssten, sofern Deutschland russische Journalisten, die innerhalb der Bundesrepublik arbeite, "anrühren" würde. In russischen Meldungen war wiederholt die Rede davon, dass es in Deutschland "fortwährende Versuche" gäbe, die Tätigkeit russischer Berichterstatter zu beschränken. Man habe dem deutschen Botschafter in Russland nun nach russischer Darstellung klar gemacht, dass solche Handlungen "nicht ohne Antwort" bleiben, hieß es.