am 06.03.2024 - 12:47 Uhr

Die deutsch-österreichische Serie "Totenfrau" kam im ersten Halbjahr 2023 auf über 85 Millionen Streaming-Stunden und war einer Netflix-Analyse zufolge somit deutlich gefragter als etwa "Die Kaiserin" oder "Kleo" in den ersten sechs Monaten besagten Jahres. Entsprechend ist es nur folgerichtig, dass nun eine zweite Staffel folgt. Die Dreharbeiten hierfür haben in Tirol, Wien und Niederösterreich begonnen. Geplant sind sechs Episoden.

Romanautor Bernhard Aichner sagt: "Ich bin begeistert von den Drehbüchern zu Staffel 2, es ist gelungen, die Geschichte auf grandiose Weise weiterzuerzählen. Anna Maria Mühe wird als Blum durch die Hölle gehen. Emotional und auch, was Action betrifft, wird das ganz großes Kino." Er zeigte sich überglücklich, "dass wir wieder drehen und mein Traum, unvergessliche Figuren zu schaffen, weiterlebt.“ Mühe ist also erneut als tragende Figur, Bestatterin Brünhilde Blum, zu sehen.



Als im Sarg eines Verstorbenen Teile einer anderen Leiche entdeckt werden, gerät Blum erneut ins Visier der Polizei und wird verhaftet. Während des Verhörs wird Blum mit der Nachricht konfrontiert, dass ihre Tochter Nela entführt wurde. Blum soll im Austausch ein Video herausgeben, das sie allerdings gar nicht besitzt. So ist sie gezwungen, nicht nur der Polizei und Kommissarin Wallner, die ihr auf der Spur ist, zu entkommen, sondern sich auch den Machenschaften des zwielichtigen Geschäftsmanns Sarkissian zu widersetzen. Doch um Nela zu retten, ist Blum zu allem bereit.

Peter Kurth, Britta Hammelstein, Robert Palfrader, Michou Friesz, Yousef Sweid, Gerhard Liebmann, Dominic Marcus Singer und weitere stehen ebenfalls vor der Kamera. Daniel Geronimo Prochaska inszeniert die Ko-Produktion von ORF und Netflix. Hinter "Totenfrau" stehen die Firmen Mona Film Streaming und Barry Films.