Bereits vor einem Jahr gab es entsprechende Spekulationen, nun ist es Gewissheit: Die Bauer Media Group will sich ab dem kommenden Jahr vollständig von der Ad Alliance vermarkten lassen. Das haben die beiden Unternehmen jetzt bestätigt. Ab dem 1. Januar 2025 läuft die Vermarktung des deutschen Publishingportfolios von Bauer demnach über den RTL-Vermarkter. Erst seit Januar dieses Jahres vermarktet die Ad Alliance das Digitalportfolio von Bauer (DWDL.de berichtete).

Bauer und die Ad Alliance betonen, dass das Vorhaben "in Abstimmung mit dem Bundeskartellamt" erfolge. Die Kartellwächter müssen dem Deal allerdings noch zustimmen - und es ist davon auszugehen, dass sie sehr genau hinschauen werden. Durch den Deal würde nämlich ein echtes Vermarktungsschwergewicht entstehen, das auch im Print-Bereich immer mächtiger wird.

Im Zuge des Deals macht die Bauer Media Group ihre eigene Vermarktungseinheit dicht. Der Geschäftsbetrieb der hauseigenen Vermarktungsorganisation Bauer Advance wird zum 31. Dezember 2024 eingestellt, bestätigt das Unternehmen. Von dem Aus sind 147 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Wie viele von ihnen bei der Ad Alliance oder der Bauer Media Group unterkommen können, ist unklar. "Für sehr viele davon" würden sich jedoch Jobchancen innerhalb der Unternehmen ergeben, heißt es.

Ingo Klinge, CEO des deutschen Publishinggeschäfts bei Bauer, sagt: "Durch eine Zusammenarbeit mit der Ad Alliance als Nummer eins im deutschen Markt schaffen wir gemeinsam ideale Voraussetzungen, das erfolgreiche Bauer Portfolio - in Digital und Print - auch in Zukunft bestmöglich zu vermarkten. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin optimal bedient werden. Mit dieser Zusammenarbeit bieten wir inhaltlich starke wie kreative Crossmedia-Lösungen, Relevanz in hochwertigen Zielgruppen und das mit den höchsten Reichweiten am Markt. Kurzum, wir schaffen gemeinsam ein echtes Schwergewicht in der Vermarktung." Dass man sich von dem Team der Bauer Advance verabschieden müsse, falle nicht leicht, so Klinge.

Und Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, kommentiert den Deal so: "Wir freuen uns über das Vertrauen und die noch intensivere Zusammenarbeit mit der Bauer Media Group. Die sich stetigen Veränderungen im Markt lassen sich nicht aufhalten, umso wichtiger ist es, diesen Wandel für sich aktiv zu gestalten, nach vorne gerichtet zu agieren und zukunftsfähig aufzustellen. Genau das ist die Kooperation mit der Bauer Media Group, ein Perfect Match, das auf unser Leistungsversprechen Qualität, Inszenierung, Wirkung und Reichweite einzahlt."