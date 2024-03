Fast zwei Stunden später als ist am Dienstagabend die erste Tageszusammenfassung der neuen "Big Brother"-Staffel bei Joyn veröffentlicht worden. Statt wie angekündigt ab 21:00 Uhr, war die erste Folge erst gegen 22:45 Uhr da - ein Fehlstart, für den sich der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 noch am Abend via X bei den Fans der Realityshow entschuldigte (DWDL.de berichtete).

Über den Grund, der zur Verzögerung führte, äußerte sich Joyn allerdings nicht. Erst einen Tag später schob das Medienhaus aus Unterföhring ein Statement hinterher - eines, das jedoch bemerkenswert wortkarg ausfiel. "Es gab ein technisches Problem", erklärte ein Sprecher gegenüber DWDL.de. Wodurch sich das technische Problem bemerkbar machte und wie es verursacht wurde, teilte Joyn hingegen nicht mit.

Bei ProSiebenSat.1 dürfte man nun jedoch mit Hochdruck daran arbeiten, dass sich das technische Problem am Mittwochabend, wenn die nächste Tageszusammenfassung auf der Plattform erscheinen soll, möglichst nicht wiederholen wird. Angesichts der Bedeutung von "Big Brother" für Joyn sollte diesmal alles klappen, will man die Nerven der Fans, die immerhin fast vier Jahre auf eine neue Normalo-Staffel warten mussten, nicht erneut strapazieren - erst recht, weil eine Free-TV-Ausstrahlung, abgesehen von einer nächtlichen Marathon-Programmierung in der Nacht von Montag auf Dienstag, nicht geplant ist.

Schon am Dienstag hatte sich Joyn beim Kurznachrichtendienst X reumütig gezeigt. "Wir geloben Besserung für die nächsten 98 Tage. Versprochen", schrieb der Streamingdienst. Immerhin: Wer die Folge nicht sah, hat vorerst nicht allzu viel verpasst, schließlich wurde zum großen Teil noch einmal das gezeigt, was sich in der Einzugsshow vom Abend zuvor ereignete. Die nächsten Tage und Wochen dürften gewiss noch an Spannung zulegen.