Ab dem kommenden Wochenende wird die ARD ihre sonntägliche "Sportschau", die die Bundesliga-Spiele des siebten Wochentags im Free-TV zusammenfasst, vorab in der ARD Medithek anbieten und somit die zeitliche Möglichkeit der frei empfangbaren Verwertung maximal ausnutzen. Offiziell darf die ARD über die Spiele nämlich sonntags ab 21:15 Uhr berichten. Bislang startete das Format in den Dritten jedoch gegen 21:45 Uhr.

Dabei bleibt es im klassischen Fernsehen auch weiterhin, online geht es aber früher los. Dazu ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Je früher am Sonntagabend unsere Berichte von den aktuellen Spielen in der Fußball-Bundesliga für die Fans zu sehen sind, umso schöner ist es für sie. Deshalb freuen wir uns, in der ARD Mediathek und bei sportschau.de die Bundesliga-Sportschau jetzt online first umsetzen zu können."

Er betonte auch, dass man somit die Möglichkeit habe, die Spiele, die sonntags um 19:30 Uhr beginnen, quasi direkt nach Abpfiff frei empfangbar zusammen zu fassen. Am kommenden Sonntag gilt das für das Spiel von Titelanwärter Leverkusen gegen Wolfsburg.

Die "Sportschau" am Sonntag geht damit den Weg, den zuletzt auch das ZDF mit seiner Traditionssendung "Das aktuelle Sportstudio" eingeschlagen hat. Auch die Samstagabend-Sendung läuft inzwischen live und vorab in der Mediathek und im klassischen Programm um einige Minuten zeitversetzt. Konkret lässt sich "Das aktuelle Sportstudio" jeweils ab 22:30 Uhr streamen, während das ZDF meist gegen 23 Uhr oder noch etwas später nachzieht. Vom Lerchenberg hieß es, mit dem Online-First-Angebot werde man allen Zuschauerinnen und Zuschauern gerecht.