am 07.03.2024 - 10:17 Uhr

© NDR

Im Bereich "Meine Region" können Nutzerinnen und Nutzer jetzt ihre Region auswählen, etwa "Ostholstein" in Schleswig-Holstein oder "Hameln" in Niedersachsen - dadurch erhalten sie künftig einfacher Nachrichten und Videos aus ihrer direkten Umgebung. Der NDR betont, dass die Meldungen dabei nicht per Algorithmus, sondern von der jeweiligen Redaktion im Landesfunkhaus kuratiert, aufbereitet und mehrmals täglich aktualisiert werden.

Darüber hinaus gibt es in den Apps jetzt auch die Möglichkeit eines Dark-Modus und größere Schriftarten. Auf der Startseite der jeweiligen App werden die wichtigsten Schlagzeilen wie gehabt in einem Slider gebündelt dargestellt. Für Eilmeldungen gibt es in jeder App eine Push-Benachrichtigungsfunktion. Die jeweiligen Landessender sind ebenso abrufbar wie Videos aus den Landesprogrammen. Eine Besonderheit bietet die NDR MV App: Im Format "NDR MV Live" berichten Reporterinnen und Reporter über aktuelle Topthemen aus Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem werden Audio-Reportagen von Spielen des FC Hansa Rostock angeboten.

Die vier Länder-Apps wurden intern im NDR App-Entwicklungsteam gemeinsam mit den Landesfunkhäusern entwickelt. Außerdem sind die Angebote nach NDR-Angaben vorab von ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern getestet worden.