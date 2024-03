am 07.03.2024 - 11:19 Uhr

Nachdem sich Thomas Hermanns nach nur vier Folgen schon wieder vom "Glücksrad" verabschiedet hat, steht jetzt der Termin für die Premiere seines Nachfolgers Guido Cantz fest. Schon ab dem 28. März wird Cantz als Moderator beim "Glücksrad" zu sehen sein, daneben bleibt weiterhin Sonya Kraus an Bord. Wie zuletzt auch, setzt RTLzwei auch in Zukunft auf einen Rollentausch: So werden Cantz und Kraus regelmäßig die Plätze tauschen, sodass auch der neue Moderator immer wieder die aufleuchtenden Buchstaben umdrehen wird.

Der Sendeplatz ist dagegen neu: Die acht neuen Folgen des "Glücksrads" laufen nicht mehr um 20:15 Uhr, sondern werden fortan um 21:15 Uhr ausgestrahlt und damit direkt im Anschluss an "Genial daneben". Neu ist zudem, dass die Show künftig einstündig daherkommen und staffelweise ausgestrahlt wird. Zuletzt hatte RTLzwei die Neuauflage nur sporadisch ins Programm genommen, nun wird das "Glücksrad" also über zwei Monate hinweg fester Bestandteil des neu eingeführten Show-Abends.

Bei RTLzwei wird man gleichwohl hoffen, dass die Produktion, die nach der Abwicklung von Noisy Pictures nun von Banijay Productions Germany übernommen wird, den Abwärtstrend der Quoten aufhalten kann: Im Januar verzeichnete das "Glücksrad" mit nur noch 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe neue Tiefstwerte. Das Comeback hatte ein Jahr zuvor noch doppelt so hohe Werte erzielt.

Für den weiteren Verlauf des Jahres hat RTLzwei unterdessen bereits weiteren Show-Nachschub angekündig (DWDL.de berichtete). So soll auch eine bereits für RTL produzierte Folge von "Der Preis ist heiß" hier zu sehen sein. Auch die Neuauflage der Stand-Up-Comedyshow "Nighwash", das "Genial daneben"-Spin-Off "Genial witzig" sowie die Neuentwicklung "Dinge gibt's" mit Oliver Pocher sollen für frischen Wind am Donnerstagabend sorgen.