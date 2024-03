Das ZDF hat sich von All3Media International die Rechte an der erfolgreichen BBC-Show "Race Across the World" gesichert und will im kommenden Jahr eine Adaption des Challenge-Formats auf den Bildschirm bringen. Entsprechende Pläne hat der öffentlich-rechtliche Sender gegenüber DWDL.de bestätigt.

Der Erwerb kommt durchaus überraschend, immerhin hatte ursprünglich RTLzwei vor über zwei Jahren die Rechte an dem Format erworben, wie Shona Fraser, die damalige Unterhaltungschefin des Senders, damals ankündigte. Doch seit Fraser wieder auf die Produzentenseite gewechselt ist, hat die Begeisterung für "Race Across the World" in Grünwald offenbar nachgelassen, sodass jetzt das ZDF seine Chance gekommen sah.

Dort ist man nun schon deutlich konkreter: Nach Angaben des Senders laufen derzeit bereits die Planungen für das Casting, ehe im Herbst die Dreharbeiten stattfinden werden. Geplant sind sechs Folgen, deren Ausstrahlung im Frühjahr 2025 erfolgen soll. Produziert wird die Show von Tower. Die Originalversion stammt von Studio Lambert aus Großbritannien und lief in bisher drei Staffeln in der BBC. Internationale Versionen von "Race Across the World" liefen seither in Dänemark und den Niederlanden.

Das Konzept: Mit einem geringen Reisebudget muss jedes Team ohne moderne Hilfsmittel wie Internet, Handy oder Flugzeug einen schnellen und kostengünstigen Weg durch Länder und Klimazonen finden - zu Fußball, mit dem Boot, dem Fahrrad oder, wenn es sein muss, auch auf einem Kamel. Das Team, das als erstes den Zielort erreicht, gewinnt das Preisgeld.

Auf der Reise müssen sich die Teams auf die Hilfsbereitschaft von Einheimischen verlassen. Geht ihnen das Geld aus, müssen sie arbeiten, um ihre Reisekasse wieder aufzufüllen. Gleichzeitig sollen sie "die imponierenden Kulturen der unterschiedlichen Regionen" entdecken, erfahren aber auch, wie der Klimawandel das alltägliche Leben beeinflusst.