am 08.03.2024 - 08:18 Uhr

Noch bis Ende des Monats laufen bei Studio Hamburg die Dreharbeiten für die neuen Folgen der "Sesamstraße". Nach dem 50-jährigen Jubiläum tritt in dem Kinderformat nun wieder der Alltag ein. Die sogenannten "Live Actions", als Drehs mit Kindern aus dem NDR-Sendegebiet, stehen nach Angaben des Senders in diesem Jahr unter dem Thema "Bewegung". Damit will die "Sesamstraße" einen Beitrag zur Verkehrserziehung leisten.

Zudem hat sich prominenter Besuch angesagt: Moderator und Schauspieler Klaas Heufer-Umlauf besucht die "Sesamstraße" und will Elmo die Angst vor dem Friseur nehmen. Grobi wiederum verpasst Heufer-Umlauf, selbst gelernter Friseur, eine neue Frisur. "Die 'Sesamstraße' ist eines der letzten Hochämter des deutschen Fernsehens. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen", sagt Heufer-Umlauf über seine Gastrolle. "Ich habe außerdem gehört, dass Grobi sich jetzt als Friseur versucht. Ich bin mir nicht so sicher, ob er es alleine schafft, Elmo die Angst vor dem Haareschneiden zu nehmen. Da schau ich ihm lieber mal über die Schulter!"

Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Co-Produktion mit Sesame Workshop produziert. Die neuen Folgen des TV-Klassikers sollen ab Oktober ausgestrahlt werden.

Mit dabei sind dann auch wieder Ernie und Bert sowie weitere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, darunter die erst vor einem Jahr zugezogene Elin, die zum ersten Mal ihren neuen, optimierten Rollstuhl nutzen wird (DWDL.de berichtete). Dieser wurde im 3D-Drucker entworfen, der Entwurf entstand unter Mithilfe der Community von Menschen mit Behinderung. Sie wird unter anderem auch Rollstuhlbasketball spielen, mit Tipps von Sportlerinnen und Sportlern.