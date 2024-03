Exakt zwei Jahre ist es her, da präsentierte der damals frisch zu Sat.1 gewechselte Jörg Pilawa ein neues Ratespiel, mit dem viele Hoffnungen verbunden waren: "Quiz für Dich". Das Konzept kam von niemand geringerem als John de Mol und somit von Talpa Concepts. Das niederländische Original moderiert dessen Schwester Linda. Zuvor hatten ProSiebenSat.1 und John de Mol einen umfassenden First-Look-Deal vereinbart, der der Gruppe mit Sitz in Unterföhring Zugriffsrechte auf die spannendsten De-Mol-Ideen garantierte. Kernidee des Formats war, dass im Studio für Menschen gerätselt wird, die stets für Andere viel tun, sich selbst aber wenig gönnen.

Alles in allem: Viel Quiz für dich, aber eben absehbar kein "Quiz für Dich". Ein Happy End, wie es in dem de-Mol-Format stets vorkam, ist somit unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Dass sich manchmal unerwartet Türen öffnen, zeigt in diesen Wochen "Der Preis ist heiß". Für die Neuauflage des Gameshow-Klassikers mit Harry Wijnvoord hat RTL bekanntlich keinen Platz mehr, dafür aber RTLzwei, wo nun die Ausstrahlung einer schon für RTL umgesetzten Episode noch ansteht. Bei RTLzwei wird die Show Teil des neuen Familienunterhaltungsabends, an dem auch schon "Genial Daneben", "Glücksrad" oder "Ein Haus voller Geld" unterwegs sind.