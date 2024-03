Wohl kaum eine deutsche Fernsehsendung hat eine derart bewegte Geschichte hinter sich wie "NightWash".Nach dem WDR, Comedy Central, One und Sat.1 wird die Comedyshow nun bekanntlich bei RTLzwei auf den Bildschirm zurückkehren - und dafür gibt es jetzt auch einen Termin. Wie der Sender mitteilte, laufen die neuen Folgen von "NightWash" ab dem 28. März jeweils donnerstags um 22:15 Uhr.

"NightWash" ist damit im Anschluss an "Genial daneben" und das "Glücksrad" zu sehen. Letzteres startet ebenfalls am 28. März in die neue Staffel - und bekommt mit Guido Cantz zugleich einen neuen Moderator (DWDL.de berichtete). Produziert wird "NightWash" von Brainpool Live Entertainment in einem Waschsalon in Köln-Zollstock.

Vor der Kamera setzt RTLzwei bei "NightWash" auf eine Mischung aus bekannten und eher unbekannten Namen der Comedybranche, darunter Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani, Markus Krebs und Osan Yaran. Für viele Stars der Szene erwies sich "NightWash" in der Vergangenheit als Karrieresprungbrett, etwa für Felix Lobrecht, Luke Mockridge, Bastian Bielendorfer, Tahnee, Enissa Amani und Simon Stäblein.

Mit "NightWash" und dem "Glücksrad" komplettiert RTLzwei unterdessen ab Ende März seinen neuen Show-Donnerstag, dessen Motor aktuell allerdings noch ein wenig stottert. Insbesondere die gerade angelaufene Spielshow "Ein Haus voller Geld" mit Oliver Pocher tat sich jüngst mit nur 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schwer (DWDL.de berichtete).