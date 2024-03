am 08.03.2024 - 15:35 Uhr

Die Stadt Hamburg wird auf einem Grundstück, das aktuell noch dem NDR gehört, wohl demnächst eine neue Stadtteilschule errichten. Das ist zumindest der derzeitige Plan. Der Verwaltungsrat des NDR hat jetzt dem Verkauf von entsprechenden Teilgrundstücksflächen am Standort in Hamburg-Lokstedt an die Stadt grünes Licht gegeben. Nun müssen auch noch die Gremien der Stadt Hamburg dem Verkauf zustimmen.

Detlef Ahting, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates, sagt zum geplanten Verkauf: "Durch den Verkauf des Grundstücks können zum einen die Ziele aus dem Spar- und Priorisierungspaket des NDR realisiert, zum anderen auch den Forderungen der KEF und der Landesrechnungshöfe, nicht betriebsnotwendiges Vermögen zu veräußern, nachgekommen werden."

Der NDR ist derweil in diesen Tagen nicht die einzige ARD-Anstalt, die sich mit Grundstücksverkäufen auseinandersetzt. Erst vor wenigen Tagen hatte der RBB den Verkauf von zwei Bürogebäuden mit Grundstück sowie zwei unbebauten, baureifen Grundstücken in Potsdam beendet. Über die Käufer, aber auch über den Kaufpreis wurde damals Stillschweigen vereinbart (DWDL.de berichtete).

Der NDR-Verwaltungsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung am 8. März auch noch mit dem 24. KEF-Bericht und der darin enthaltenen Empfehlung, den Rundfunkbeitrag um 58 Cent auf 18,94 Euro zu erhöhen, beschäftigt. Dies bedeute für die Rundfunkanstalten "keine auskömmliche Finanzierung zur Erfüllung des umfangreichen Programmauftrags", heißt es dazu vom Aufsichtsgremium des NDR. Wie alle Anstalten sei auch der NDR darauf angewiesen, dass mindestens diese Erhöhung sichergestellt werde. "Der Verwaltungsrat wartet nun gespannt auf die Entscheidung der Länder."

Außerdem hat der Verwaltungsrat den Vertrag mit Andrea Lütke als Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen verlängert. Sie führt das Landesfunkhauses bereits seit 2019 und wird das nun auch noch bis zum 30. Juni 2029 tun. Darüber hinaus ist und bleibt Lütke auch weiterhin stellvertretende Intendantin des NDR. Ebenfalls zugestimmt hat der Verwaltungsrat den Verträgen mit Sabine Doppler als Chefredakteurin im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und stellvertretende Direktorin, Ingo Zamperoni als Erstem Moderator für die "Tagesthemen", Martin Ganslmeier als ARD-Hörfunkkorrespondent und Studioleiter mit Dienstsitz in New York und Jennifer Johnston als ARD-Hörfunkkorrespondentin und Studioleiterin mit Dienstsitz in Singapur.