Der neue Sat.1-Chef Marc Rasmus will dem Nachmittagsprogramm seines Senders mit einem bekannten Namen zu neuem Schwung verhelfen und hat jetzt Johann Lafer für ein neues Format verpflichtet. Der bekannte TV-Koch soll ab Frühsommer eine neue Show mit dem Titel "Drei Teller für Lafer" präsentieren, wie Sat.1 am Montag ankündigte. Produziert wird das Format von den Fernsehmachern, die für das ZDF schon seit Jahren die erfolgreiche "Küchenschlacht" herstellen, in der Lafer ebenfalls regelmäßig zu sehen ist.

Das Konzept: In jeder Ausgabe gibt Johann Lafer ein kulinarisches Motto vor, auf dessen Basis drei Hobbyköche aus drei Generationen jeweils einen kulinarischen Teller kreieren. Der Sternekoch wiederum kommentiert, gibt Tipps und entscheidet am Ende, welcher Teller gewinnt. "Kochen ist kein Kasperltheater", sagt Lafer über das neue Format. "Nachhaltig gut kochen und schmackhafter Genuss werden nie an Bedeutung verlieren - das ist meine Botschaft. Ich freue mich riesig auf 'Drei Teller für Lafer'! Es geht nicht nur um den Wettbewerb, sondern vor allem um die Kochleidenschaft dreier Generationen. Das hat einen großen Mehrwert."

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "Es ist uns eine Ehre, dass Johann Lafer seine eigene Show in Sat.1 macht. Mit 'Drei Teller für Lafer' bringen wir das Thema Kochen mit Deutschlands erfahrenstem und renommiertesten Koch in den Sat.1-Nachmittag und stärken unsere Food-Kompetenz nachhaltig."

Schon vor wenigen Wochen hatte Rasmus im Interview mit DWDL.de die Belebung des Nachmittags- und Vorabendprogramms von Sat.1 als eine "historische Herausforderung" bezeichnet, der man mit "mit höchster Priorität begegnen" wolle. "Wir arbeiten an diversen Ideen und werden in absehbarer Zeit nach und nach neue Formate einbauen", so Rasmus damals. Mit der Verpflichtung von Johann Lafer zeigt sich nun erstmals, in welche Richtung es aus Sicht des neuen Senderchefs gehen soll.