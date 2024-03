Banijay Germany bleibt weiter auf Expansionskurs und verstärkt sich mit einer Beteiligung an der noch jungen Berliner Film- und Serienproduktionsfirma Dynamic Ally Pictures im Fiction-Bereich. Hinter Dynamic Ally Pictures stecken Veronica Priefer und Johannes Kunkel, die als Autor(in) bzw. Produzent(in) gemeinsam an der Endzeit-Serie "Helgoland 513" gearbeitet haben, die ab Freitag als letzte deutsche fiktionale Sky-Serie ihre Premiere feiert.

Entwickelt und realisiert wurde diese Serie unter anderem von Priefer und Kunkel noch unter dem Dach der UFA Fiction, für die beide seit 2017 tätig waren. Während dieser Zeit arbeiteten sie auch an zwei Staffeln der RTL+-Serie "Der König von Palma", Johannes Kunkel ist zudem Produzent der Netflix-Komödie "Betonrausch", die es bis auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts schaffte.

2023 gründeten die beiden dann ihre gemeinsame Firma Dynamic Ally Pictures, die sich auf Entwicklung, das Packaging und den Vertrieb fiktionaler, überwiegend serieller TV-Formate für den deutschen und den internationalen Markt konzentriert. Nun folgt also der Einstieg der Banijay-Gruppe. Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany: "Das Gespür der beiden Gründer für Geschichten nah am Zeitgeist hat uns beeindruckt. Wir investieren in die Zukunft dieser beiden kreativen Köpfe mit Hands-on-Mentalität. Willkommen in der Banijay Germany, Veronica und Johannes."

Veronica Priefer begründet den Schritt so: "Wir haben einen Mitstreiter gesucht, der für unternehmerisches Gespür steht und damit unsere kreative Vision beflügelt. In Banijay Germany und Marcus Wolter haben wir dafür unseren optimalen Partner gefunden." Johannes Kunkel, der wie Priefer auch weiter Managing Director bei Dynamic Ally Pictures bleibt, sagt: "Der gelebte Optimismus, eine plausible und spannende Gesamtvision und die pragmatische, handlungsfähige Arbeitsweise haben uns bei Banijay Germany direkt fasziniert. Wir freuen uns riesig mit diesem Partner nun neue Projekte auf die Beine zu stellen und sowohl für Kreative als auch für Auftraggeber ein guter 'Dynamic Ally' zu sein."

Banijay Germany wurde 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet und ist seither in hohem Tempo gewachsen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Media Germany, Good Humor, die Influencer-Plattform influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Brainpool Live, MTS und Cape Cross.