Der MDR bekommt in Thüringen eine neue Leitung: Wie erwartet hat der MDR-Rundfunkrat der Berufung von Astrid Plenk zur neuen Direktorin des MDR-Landesfunkhauses Thüringen durch Intendant Ralf Ludwig zugestimmt. Ihre Amtszeit beginnt nun schon recht kurzfristig zum 1. April und dauert insgesamt fünf Jahre. Dass der MDR in Thüringen nicht führungslos ist, ist durchaus wichtig - immerhin stehen in dem Bundesland in diesem Jahr wichtige Landtagswahlen an.

Die Position war seit Ende vergangenen Jahres unbesetzt, weil Boris Lochthofen sich trotz eines eigentlich noch bis 2026 laufenden Vertrages vorzeitig in Richtung Privatwirtschaft verabschiedet hatte. Lochthofen wollte ursprünglich eigentlich Intendant des MDR werden, konnte sich aber nicht gegen Ludwig durchsetzen und führt stattdessen nun Teutocast, Raudio.BIZ und die National German Radio GmbH. Auch Astrid Plenk gehörte damals zu den Kandidatinnen für den Posten der MDR-Intendantin.

Astrid Plenk leitet seit 2018 den Kinderkanal von ARD und ZDF - der seinen Sitz in Erfurt im Gebäude des MDR-Landesfunkhauses Thüringen hat. Bevor sie die Verantwortung für den Kika übernommen hatte, leitete Plank ab 2010 beim MDR die Redaktion "Kinder und Familie". Zuvor war sie unter anderem für Universal Studios Networks Deutschland und das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk sowie RTLzwei tätig gewesen.

Astrid Plenk sagt zu ihrem neuen Job: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Als Landesfunkhausdirektorin möchte ich im Team aus Thüringen heraus mit unseren öffentlich-rechtlichen Angeboten einen Beitrag für unsere demokratische Gesellschaft leisten. Gleich in einem spannenden Wahljahr in so eine neue Position zu starten, macht es umso reizvoller. In meiner neuen Funktion strebe ich perspektivisch eine noch stärkere Vernetzung des Landesfunkhauses Thüringen innerhalb des MDR, mit dem KiKA und der MDR Media GmbH sowie weiteren Partnerinnen und Partnern an."

MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Der MDR gewinnt für diese Spitzenposition eine ausgewiesene Medienmanagerin mit langjähriger Führungserfahrung und digitaler Transformationskompetenz im Rundfunk. Astrid Plenk steht für innovative und kreative Angebote. Ihr ist es gelungen, den KiKA unter Federführung des MDR zum erfolgreichsten Kindermedienangebot in Deutschland zu entwickeln. Sie ist mit dem Land Thüringen und Mitteldeutschland sehr verbunden und in der Medienbranche regional, bundesweit und international vernetzt. Mit ihrem Knowhow und langjähriger Erfahrung wird sie die Angebote des MDR-Landesfunkhauses Thüringen gemeinsam mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen weiterhin erfolgreich gestalten und fortentwickeln."

Der MDR-Rundfunkratsvorsitzende Dietrich Bauer sagt: "Astrid Plenk überzeugt durch ihre jahrelange Erfahrung als Medienmanagerin, ihre fachliche Expertise – insbesondere im wichtigen Kinder- und Jugendmedienbereich – und ihre klare Vision für das Landesfunkhaus Thüringen als Teil eines dynamischen Medienstandortes Erfurt." Bauer gibt seinen Posten als Rundfunkratsvorsitzender übrigens nun turnusgemäß nach zwei Jahren ab, weil hier jedes der drei Bundesländer mal zum Zug kommen soll. Ab dem 15. März übernimmt nun Michael Ziche, der von den kommunalen Spitzenverbänden Sachsen-Anhalt ins Gremium entsandt wurde, den Vorsitz. Dietrich Bauer ist ebenso wie Kai Ostermann dann Stellvertreter.