Lebensretter folgen auf "Lebensretter": Sat.1 hat eine Neuauflage des ehemaligen RTL-Hits "Notruf" angekündigt. Die Doku-Reihe soll ab dem 22. April immer werktags um 18 Uhr zu sehen sein. Damit verdrängt das neue und von Filmpool Entertainment produzierte Format die aktuell auf diesem Sendeplatz laufende Reihe "Lebensretter hautnah".

Und es ist nicht so, als würde Sat.1 bei der Neuauflage nur auf eine bekannte RTL-Marke setzen. Mit Bärbel Schäfer wird die Reihe auch von einer ehemaligen RTL-Moderatorin präsentiert. Für Schäfer ist es ein Comeback beim Privatfernsehen, in den vergangenen Jahren war sie unter anderem als Moderatorin beim öffentlich-rechtlichen Radiosender hr3 im Einsatz.

Zu ihrem neuen Moderationsjob sagt Bärbel Schäfer: "Einsatz- und Rettungskräfte sind zur Stelle, wenn wir in Not sind. Sie versorgen Schwerkranke und Verletzte bei Unfällen mit lebensrettenden Erstmaßnahmen. Ich möchte diese Menschen mit meiner Moderation bei 'Notruf' wertschätzen. Ich bewundere ihre Liebe und Kraft für diesen Beruf."

In der Sat.1-Neuauflage von "Notruf" kommentieren echte Retter ihre schwierigsten Einsätze, die nach Sender-Angaben "aufwändig nachgestellt" werden. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus sagt zum neuen Format: "Die Retter-Doku-Reihe wird unsere Access Prime weiter stärken. Bärbel Schäfer ist mit ihrer Erfahrung, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität die perfekte Moderatorin für 'Notruf'."

Auch beim Original-"Notruf" von RTL ging es um Unfälle, die tatsächlich in der realen Welt so passiert sind. Die Szenen wurden nachgestellt und von den beteiligten Rettungskräften kommentiert. Hans Meiser führte zwischen 1992 und 2006 durch die Sendung, die letztlich aufgrund zurückgegangener Quoten abgesetzt wurde. Zwischen 1998 und 2001 gab es mit "Notruf täglich" auch einen Ableger im RTL-Programm - nun versucht sich also Sat.1 an einer täglichen Version der einstigen Kult-Sendung. Hans Meiser verstarb im Oktober des vergangenen Jahres im Alter von 77 Jahren.