Sat.1 will seine nach wie vor bestehenden Quotenprobleme am Nachmittag ab dem Früh-Sommer mit der Programmfarbe Kochen in den Griff bekommen. Erst am Montag kündigte man dafür das neue Format "Drei Teller für Lafer" an. Darin treten drei Hobbyköche aus drei unterschiedlichen Generationen an, um jeweils einen kulinarischen Teller zu einem von Johann Lafer vorgegebenen Motto zu kreieren. Damit die Sendung im Programm nicht als einzelnes Kochformat untergeht, stellt Senderchef Marc Rasmus ihr aber noch ein zweites Format des gleichen Genres zur Seite.

Und auch für dieses hat man einen prominenten Spitzenkoch gewinnen können: Der Österreicher Alexander Kumptner sucht ebenfalls ab Früh-Sommer das beste "Schnäppchen-Menü". Das Konzept erinnert dabei an eine Rubrik aus dem inzwischen wieder eingestellten Sat.1-Nachmittagsformat "Volles Haus". Ähnlich wie beim damaligen "Spar-Dinner" gilt es auch beim "Schnäppchen-Menü" nun, mit einem Budget von nur 20 Euro das beste Drei-Gänge-Menü zu kochen.

Aus dem Bewerbungsaufruf geht hervor, dass in jeder Sendung zwei Zweierteams gegeneinander antreten, die jeweils in der heimischen Küche kochen. Am Ende gilt es für die Kandidatinnen und Kandidaten Kumptner zu überzeugen, um ein noch nicht näher beziffertes Preisgeld mit nach Hause zu nehmen.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "Mit unseren Koch- und Backsendungen ist Sat.1 mittwochs in der Prime Time sehr erfolgreich. Das Backen und Kochen liegt im Markenkern von Sat.1. In unseren neuen Koch-Sendungen am Nachmittag werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von zwei wahren Spitzenköchen kulinarisch inspiriert. Dazu gibt es jede Menge bodenständige Tipps, die jeder gut in seinen Koch-Alltag einbauen kann. Ich freue mich auf zwei Stunden Kochen mit Johann Lafers ‚Drei Teller für Lafer‘. Und Alexander Kunptners ‚Das Schnäppchen-Menü‘."

Produziert wird "Das Schnäppchen-Menü" von der Produktionsfirma Just Friends - das ist der neue Name der ehemaligen Flat White Productions, die auch hinter "Volles Haus" stand. "Drei Teller für Lafer" wird von den Fernsehmachern produziert, die fürs ZDF auch schon seit Jahren die erfolgreiche "Küchenschlacht" fürs Nachmittagsprogramm herstellen.