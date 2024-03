An mehr als 40 Sets wurde die als "aufwändig" beschriebene Gaumont-Serie "Becoming Karl Lagerfeld" gedreht – damals übrigens noch unter dem Arbeitstitel "Kaiser Karl". Nun hat Disney+ verraten, dass das Ergebnis ab dem 7. Juni zu sehen sein wird. Somit startet die Serie genau eine Woche vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft, die bekanntlich in Deutschland ausgetragen wird.

Daniel Brühl spielt in der Serie die Hauptrolle und ist somit als Modeikone zu sehen. Erzählt wird der Aufstieg Lagerfelds in den 70er Jahren. Das war eine Zeit, in der Yves Saint Laurent die Oberhand hatte. Nachdem er Jacques de Bascher, einen jungen Dandy, kennengelernt und sich in ihn verliebt hatte, geriet Karl Lagerfeld in Konkurrenz zu Yves Saint Laurent und Pierre Bergé, dem Chef der renommiertesten Modemarke der Welt.

In weiteren Rollen der kommenden Serie spielen Théodore Pellerin als Jacques de Bascher und Arnaud Valois als Yves Saint Laurent. Entwickelt und für das Fernsehen adaptiert wurde "Becoming Karl Lagerfeld" von Isaure Pisani-Ferry ("Kaboul Kitchen"), Jennifer Have ("Club der roten Bänder) und Raphaëlle Bacqué (Autorin der gleichnamigen Biografie). Jérôme Salle und Audrey Estrougo inszentierten den Stoff.

Gedreht wurden die insgesamt sechs Folgen in französischer Sprache. Nach Angaben bei Drehbeginn fanden die Arbeiten nicht nur in Frankreich, sondern auch in Monaco und Italien statt.