am 13.03.2024 - 11:48 Uhr

Mit "Schlag den Besten" feiert Elton dieser Tage schöne Quotenerfolge bei RTL. Die jüngste Ausstrahlung der Samstagabend-Show kam auf über 2,2 Millionen Zuschauer – knapp 15 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen gemessen. Jetzt steht das nächste RTL-Format für Elton, der im Unterhaltungsbereich auch bei ProSieben ("Schlag den Star") und der ARD ("Wer weiß denn sowas?") feste Engagements hat, vor der Tür. Elton wird Teil der neuen Spielshow "Drei gegen Einen – Die Show der Champions".

Über die Produktion berichtete DWDL.de schon Anfang des Jahres. Inzwischen steht fest, dass neben Elton auch Jens Knossalla und Tim Mälzer zu den titelgebenden Dreien gehören. Gegen insgesamt "zehn Champions müssen sich die Drei durch Ehrgeiz, Teamplay und echte, eigene Leistung behaupten", heißt es. Ihre Gegnerinnen und Gegner in dem Format sind Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter, eben echte Meister des jeweiligen Fachs. Das erinnert in Grundzügen an die letztlich doch kurzlebige ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner". Es spielten Kandidaten gegen Profis, den Experten wurden Handicaps auferlegt.

Die neue RTL-Show, die von Laura Wontorra moderiert wird, kommt von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures. Fabian Tobias, Sven Steffensmeier und Tom Kühn sind seitens der produzierenden Firmen verantwortlich. Auf Senderseite kümmern sich Christiane Hewel, Rüdiger Hennecke und Thorsten Gieselmann unter der Leitung von Markus Küttner.

Kommenden Samstag zur besten Sendezeit steht zunächst einmal das Finale der ersten RTL-Staffel von "Schlag den Besten" an. Dann spielen auch die beiden "Top-Promis" um den Jackpot.