Sowohl 2022 als auch 2023 gab es im RTL-Programm in Januar Folgen der Unterhaltungsshow "Denn sie wissen nicht, was passiert". 2024 hatte man auf eine Ausstrahlung zu Beginn des Jahres verzichtet. Nachdem im Vorjahr erstmals zwölf Episoden gesendet wurden (mit im Schnitt 11,8 Prozent in der Zielgruppe), stand also eine längere Pause an. Dafür meldet sich das Format nun, wie im Jahr zuvor, im April mit zwei frischen Ausgaben zurück.

Konkret ist geplant, dass die erste Show im siebten Jahr der Formathistorie am 6. April zur besten Sendezeit über die Bühne geht. Die Ausstrahlung ist live und in direkter Konkurrenz zum Auftakt der neuen "The Masked Singer"-Staffel bei ProSieben geplant. Beim ProSieben-Format ist schon bekannt, dass sich das Ratepanel etwas verändern wird.



Am kommenden Samstag verabschiedet sich bei RTL nun "Schlag den Besten", am 23. März spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft im ZDF, weshalb RTL eine Wiederholung eines Bühnenprogramms zeigt, ehe am 30. März die 40-Jahre-Comedy-Gala beim Sender ausgestrahlt wird.



Am 9. April, also am zweiten Sonntag des Monats, meldet sich zudem ein Martin-Rütter-Format mit frischen Folgen zurück. Ab 15:45 Uhr läuft dann Neues von "Die großen Hunde". Im Herbst 2023 liefen drei Ausgaben des Formats sonntags im Mittagsprogramm, was den Quoten aber nicht zugute kam. Sie sanken auf zwischen fünfeinhalb und rund acht Prozent – nachdem die allererste Folge 2022 noch auf über 14 Prozent (je 14-49) gekommen war. Die neuen vier Folgen sind nun also wieder im Nachmittagsprogramm zu sehen.

Erzählt werden in der Sendung Geschichten von Familien, die mit wirklich sehr großen und entsprechend auch ziemlich schweren Hunden ihren Alltag meistern.