Vox hat das Startdatum für die inzwischen schon 15. Staffel seiner Gründershow "Die Höhle der Löwen" verraten. Diese wird diesmal aus acht Episoden bestehen und fast bis ran an den Start der Fußball-Europameisterschaft reichen. Das Sportevent dürfte dann im Juni und Juli die mediale Aufmerksamkeit beherrschen. "Die Höhle der Löwen" meldet sich nun am Montag, 8. April zur besten Sendezeit zurück und bleibt somit auf dem Montagabend bei Vox. Dort holten die 2023 gezeigten 18 Ausgaben im Schnitt erfolgreiche rund zwölf Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren.

Wiedersehen mit den "Dekoprofis"

Und noch ein anderes Wiedersehen gibt es bei Vox am 8. April: Um 16 Uhr lösen "Die Dekoprofis" das bis zur Woche davor zu dieser Zeit gezeigte "Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen" ab. In der Auftaktfolge gilt es, einen Dachboden zu einem gleichermaßen gemütlichen wie funktionalen Raum zu machen. In der zweiten Staffel sind auch neue "Dekoprofis" dabei. Neben Eric Schroth, Rolf Buck, Emell Gök Che, Thomas Klotz und Christin Kaldma wollen auch die zwei Neuen – Raumausstatterin und Vintage-Händlerin Esther Ollick sowie Musikerin und Interior-Designerin Sarah Bora – zeigen, "welche Wunder sie an einem Tag vollführen können."