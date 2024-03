Früher und länger – das ist das Motto der anstehenden Staffel des Unterhaltungsformats "Joko und Klaas gegen ProSieben". Am Mittwoch haben die Produktionsarbeiten zur kommenden Frühjahrsstaffel begonnen, die aus gleich mehreren Gründen besonders ist. Zum einen: Nachdem die Staffeln drei bis zehn allesamt jeweils fünf Folgen umfassten, entstehen diesmal gleich sechs Stück. Im TV zu sehen gibt es die neue Staffel ab dem 9. April, somit bleibt das Format am Dienstagabend beheimatet. In den vergangenen beiden Jahren startete die Frühjahrsstaffel erst Ende April bzw. in der zweiten Aprilhälfte.

Das ist wenig überraschend, holte die Sendung dort doch im Mai 2023 mit mehr als 20 Prozent ihre bisherige Rekordquote. Die Herbststaffel, die im Schnitt auf gute 15 Prozent bei den Umworbenen kam, stellte dann keine neuen Bestwerte auf. 48 Folgen der Spielshow hat ProSieben bis dato herstellen lassen. Die neue Staffel umfasst also Episode 50, für die ProSieben auf Twitter-Nachfolger X schon mal verspricht:

"Aus diesem Anlass haben sich @jokoundklaas etwas Besonderes gewünscht. Alles ist möglich." Die Aufzeichnung der neuen Staffel erfolgt wie üblich binnen recht kurzer Zeit. In der kommenden Woche werden etwa vier Episoden umgesetzt, sodass der letzte Produktionstag bereits der 23. März ist. Glaubt man den gängigen Seiten für TV-Tickets, dann sind alle Shows übrigens schon ausgebucht. Entstehen wird auch die nächste Staffel wieder in den Bavaria Studios in Geiselgasteig bei München. Ein anderes Format mit Joko und Klaas verabschiedet sich indes am Wochenende. Die aktuelle Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wird mit der anstehenden Ausgabe abgeschlossen.