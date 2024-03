Seit Mittwochabend ist Abonnentinnen und Abonnenten von RTL+ klar, wie die aktuelle Staffel von "Die Bachelors" ausgegangen ist. Die Folge mit der finalen Entscheidung von Sebastian und Dennis ist seit einigen Minuten verfügbar. Kurz vor der Veröffentlichung der Episode hat RTL zudem die Katze aus dem Sack gelassen, dass das deutsche "Bachelor"-Universum weiter wachsen wird. Nach "Der Bachelor" bzw. in diesem Jahr "Die Bachelors", "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" ist nun auch eine Adaption von "The Golden Bachelor" fix.

Jenes Format fand kürzlich in den USA viel Aufsehen. Zwischen September und November 2023 suchte bei ABC der 72 Jahre alte Gerry Turner seine Liebe – und fand sie in der 70-jährigen Theresa Nist. ABC war mit dem Format so zufrieden, dass schnell ein Spin-Off, nämlich "The Golden Bachelorette", bestellt wurde – geplant ist die Ausstrahlung im Herbst.



Zur deutschen Umsetzung von "The Golden Bachelor" ist indes noch nicht allzu viel bekannt. Das Casting läuft aber bereits – auf der entsprechenden Internetseite heißt es: "Ein Traummann in seinen besten Jahren und 20 Frauen begeben sich auf die Reise ihres Lebens". Bewerben kann sich jeder oder jede über 60 Jahre.

Wann eine Ausstrahlung erfolgen kann, ist noch offen. Die derzeit laufende Staffel von "Die Bachelors" brachte RTL linear zwischen etwas mehr als sieben und knapp 13 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Im Schnitt schauten bisher rund 10,9 Prozent aus dieser Altersklasse zu. Vervollständigt wird das Bild aber erst über die Abrufe bei RTL+, die allerdings öffentlich nicht bekannt sind.