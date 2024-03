Sat.1 hat die Ausstrahlung einer neuen Staffel von "Kühlschrank öffne dich!" angekündigt. Die neuen Ausgaben sind demnach ab dem 3. April immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Am Sendeplatz ändert sich also nichts, das schnelle Comeback überrascht aber durchaus. Erst im Januar und Februar war die zweite Staffel der Show zu sehen, die 2022 ihre Premiere feierte.

Ob dieses Mal eine spürbare Steigerung drin ist, bleibt abzuwarten. Anfang des Jahres erreichte Sat.1 mit sechs ausgestrahlten Ausgaben im Schnitt vorläufig gewichtet lediglich 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug 5,1 Prozent. Staffel eins kam 2022 immerhin noch auf 6 Prozent.

Durch das schnelle Comeback sorgt Sat.1 nun dafür, dass es am Mittwochabend zu keinem Leerlauf kommen wird. Nach der im Februar zu Ende gegangenen Staffel von "Kühlschrank öffne dich!" zeigte man auf dem Sendeplatz "Das große Promibacken", was spürbar besser lief. Hier steht in der kommenden Woche das Finale an. Nach einem Osterspecial folgt dann auch schon die neue Runde des Koch-Battles.

Am Konzept der Show hat sich derweil nichts geändert. Moderiert wird "Kühlschrank öffne dich!" weiterhin von Ruth Moschner. Sie begrüßt in der Sendung zwei Profikochteams, die im Wettkampf gegeneinander antreten. Sie müssen möglichst schmackhafte Mahlzeiten mit den Zutaten aus den Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte zaubern. Wer am Ende gewinnt, entscheiden die jeweiligen Besitzerinnen und Besitzer der Kühlschränke. In Folge eins kochen Johann Lafer und Richard Rauch sowie Cornelia Poletto und Maximilian Lorenz um die Wette.