Sat.1 hat die Ausstrahlung der dritten "FBI: Most Wanted"-Staffel angekündigt. Die neuen Folgen sind ab dem 2. April immer am späten Dienstagabend ab 23:15 Uhr zu sehen. So wirklich taufrisch sind die Episoden nicht mehr, in den USA ist die dritte Staffel bereits 2021 und 2022 zu sehen gewesen, CBS befindet sich aktuell sogar schon in der fünften Staffel. Genügend Nachschub für Sat.1 würde also vorliegen.

Von einem überragenden Quotenerfolg ist aber eher nicht auszugehen. Die ersten beiden Staffeln der Serie liefen vor rund zweieinhalb Jahren im Sat.1-Programm - und auch da nur am späten Abend. Reichweiten und Marktanteile blieben auf einem überschaubaren Niveau hängen. Zuletzt hatte Kabel Eins die Folgen wiederholt und damit ebenfalls keine Bäume ausreißen können.

Im Vorlauf von "FBI: Most Wanted" um 22:15 Uhr zeigt Sat.1 neue Folgen der Mutterserie, "FBI: Special Crime Unit". Dort geht’s am 2. April mit Staffel vier weiter, auch hier hat man sich viel Zeit gelassen: Aktuell läuft im Sat.1-Programm noch Staffel drei in Doppelfolgen. In den USA ist CBS schon bei Staffel sechs. Mit teilweise weniger als 2 Prozent Marktanteil ist aber auch diese US-Serie für Sat.1 aktuell kein Erfolg.

Das gilt auch für das neue "The Irrational - Kriminell logisch", das erst in dieser Woche gestartet ist. Mit nur 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Erfolg am Dienstagabend zur besten Sendezeit überschaubar. Danach zeigt Sat.1 regelmäßig noch eine alte "Navy CIS"-Folge, ehe es mit "FBI" weiter geht. Dabei bleibt es auch wenn "FBI: Most Wanted" zurückkehrt.

Bei Sixx übernimmt derweil bald die US-Serie "Charmed" den Vorabend. Nachdem man alle Folgen von "Desperate Housewives" gezeigt hat, sind die Hexen-Schwestern ab dem 2. April immer werktags zwischen 16:35 und 20:15 Uhr zu sehen. Damit zeigt Sixx am Vorabend vier Folgen der Serie - so handhabte man es bislang auch schon mit "Desperate Housewives". Sixx beginnt bei "Charmed" mit Folge eins, die im Jahr 1998 ihre Premiere feierte.