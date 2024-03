© GEO Television

Neben den Oscar-prämierten Dokus "O.J. - Made in America" und "Citizenfour" zeigt Geo Television am Jubiläumstag zudem bildgewaltige Naturdokumentationen wie "Malika - Die Königin der Löwen" und "Der einsamste Wal der Welt". Als Tages-Highlight feiert zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr die Doku-Serie "Aufstieg der Wikinger" ihre Deutschland-Premiere beim Sender. In den vier Folgen geht’s für die Zuschauerinnen und Zuschauer in das 9. Jahrhundert, erzählt wird die Lebensgeschichten der ersten großen Wikingeranführer - der legendären dänischen Könige. Historiker und Archäologen erläutern die Hintergründe zu den Geschehnissen.

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland, sagt zum Geo-Geburtstag: "Happy Birthday, Geo Television! Ich gratuliere dem gesamten Team zu diesem besonderen Jubiläum. Wir sind stolz darauf, dass Geo Television in den 10 Jahren seines Bestehens zur ersten Anlaufstelle für all jene geworden ist, die sich für besonders hochwertige Dokumentationen begeistern. In den kommenden Jahren werden wir weiterhin unser Bestes geben, um mit spannenden Themen, herausragenden Produktionen, aber auch völlig neuen Formatideen zu begeistern!"