Mit Maxdome war ProSiebenSat.1 vor fast 20 Jahren ein Pionier in Sachen Streaming, damals war man seiner Zeit voraus. Durchgesetzt haben sich letztlich andere Plattformen. Nachdem ProSiebenSat.1 und Discovery einst Joyn gegründet hatten, geriet Maxdome schnell aufs Abstellgleis. 2021 verkaufte man das bestehende Maxdome-Geschäft an die Videociety GmbH, die eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG ist. Die Userinnen und User können auf der Plattform Filme und Serien im Einzelabruf erwerben - entweder durch Kauf oder per Leihe. Und nun hat sich Splendid Medien personelle Verstärkung an Bord geholt.

Konkret stößt Stefan Langefeld zum Unternehmen hinzu. Er wird künftig zusammen mit Co-Geschäftsführer Hans D. Henseleit die Geschäfte der Videociety GmbH und damit Maxdome leiten. In seiner neuen Position berichtet Stefan Langefeld direkt an den Vorstand der Konzernmuttergesellschaft Splendid Medien AG, Andreas R. Klein. Langefeld ist ein alter bekannter im Mediengeschäft, in den zurückliegenden 20 Jahren war er unter anderem für Apple/iTunes, Pantaflix, Sky, Euvia Media (heute zu ProSiebenSat.1) und Viacom tätig.

Hans D. Henseleit und Andreas R. Klein sagen zur personellen Verstärkung: "Mit der Besetzung von Stefan Langefeld als weiteren Geschäftsführer neben Hans D. Henseleit wollen wir das nationale und internationale Wachstum von maxdome weiter vorantreiben. Stefan ist ein ausgezeichnet vernetzter, international erfahrener Digitalstratege. Wir haben mit maxdome viel vor. Wir freuen uns, dass Stefan uns auf der Geschäftsleitungsebene bei unseren Vorhaben mit seiner Expertise verstärkt."

Und Stefan Langefeld sagt zu seinem neuen Job: "Ich kenne und schätze die Splendid Gruppe als dynamische mittelständische Unternehmensgruppe, die seit mittlerweile einem halben Jahrhundert die deutsche Film- und Medienlandschaft erfolgreich mitgestaltet. Ich freue mich auf die Herausforderungen bei maxdome und in der Splendid Gruppe. Maxdome ist eine technologisch hervorragende VoD-Plattform und eine starke Marke. An diese großartige Ausgangsposition gilt es anzuknüpfen, sie fortzusetzen und auszubauen."