am 14.03.2024 - 13:01 Uhr

Ab dem 1. April werden die beiden Print-Titel "Chip" und "Chip Foto-Video" nicht mehr von BurdaForward publiziert. Für die beiden traditionsreichen Technik-Magazine - von denen "Chip" selbst immerhin schon seit mehr als 45 Jahren am Markt ist - wird die Lizenz stattdessen an das neu gegründete Unternehmen Five Monkeys Media vergeben.

Dabei handelt es sich um ein Joint Venture der Kouneli Holding GmbH, die die deutschen Ausgaben von "Playboy" und "Sports Illustrated" herausgibt, und der New C GmbH, die schon seit einigen Jahren "Chip Foto-Video" redaktionell verantwortet. Als geschäftsführender Gesellschafter wird Andreas Laube das Unternehmen führen, der dafür von BurdaForward zum 1. April dorthin wechselt.

Der Deal umfasst allerdings tatsächlich nur die Print-Magazine, nicht aber chip.de, das weiterhin bei BurdaForward verbleibt. Schon das macht es notwendig, dass es weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen Burda und Five Monkeys Media geben muss. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich beispielsweise auch auf die Produkttests aus dem Chip-Testcenter, das ebenfalls bei Burda verbleibt. Betroffen von dem Schritt sind elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit denen derzeit Gespräche über einen Verbleib bei BurdaForward oder über "individuelle Lösungen" verhandelt.

"Die Marke 'Chip' ist seit 1978 DER Technik-Ratgeber und vertrauensvoller Kompass für Millionen von Menschen. Wir wollen unserer treuen Leserschaft neben unserem wachsenden Digitalgeschäft mit CHIP.de natürlich auch unser gedrucktes 'Chip Magazin' langfristig anbieten. Mit unserer neuen Lizenzpartnerschaft können wir die Produktion des Magazins noch für viele Jahre sicherstellen. Wir sind sehr froh, dafür einen so erfahrenen und verlässlichen Partner gefunden zu haben. Gleichzeitig möchten wir uns herzlich bei allen aktuellen und ehemaligen Kollegen bedanken, die das 'Chip Magazin' über viele Jahre mit sehr viel Leidenschaft geprägt haben", sagt Philipp Brunner, COO und für die Marke "Chip" zuständiger Geschäftsführer bei BurdaForward.

Andreas Laube sagt: "Die Magazine 'Chip' und 'Chip Foto-Video' stehen für redaktionelle Exzellenz und werden für ihre große journalistische Expertise sowohl von ihren Lesern als auch von den Anzeigenkunden geschätzt. Wir danken BurdaForward deshalb für das Vertrauen und freuen uns sehr auf die Partnerschaft. Wir sind überzeugt, dass wir als Lizenznehmer die erfolgreiche Geschichte dieser führenden Medienmarken gemeinsam fortschreiben können."