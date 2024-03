Die Einreichungsfrist für den diesjährigen Blauen Panther hat begonnen - und neu ist in diesem Jahr, dass nicht nur Vorschläge in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment und Kultur/Bildung möglich sind, sondern eine eigene Kategorie für Social-Media-Inhalte geschaffen wird, in der fortan jährlich mindestens ein Preis vergeben werden soll.

In diesem Jahr ist auch der Publikumspreis, der jährlich in wechselnden Kategorien vergeben wird, im neuen Segment angesiedelt, es darf also über den "Beliebtesten Social-Media-Content" abgestimmt werden - womit man sich auch erhoffen dürfte, dass die nominierten Creator in ihren Kanälen ordentlich für die Abstimmung und damit den Preis trommeln.

Bayerns Medienminister Florian Herrmann sagt: "Startschuss für eine besondere Ehrung am Medienstandort Bayern: Der Blaue Panther behauptet sich auch in seiner modernisierten Form als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kreative in den Medien. Diese bereichern unser Leben mit ihrem Schaffen und geben Denkanstöße zu drängenden gesellschaftlichen Themen. Die neue Kategorie ‚Social Media‘ ist die logische und zeitgemäße Erweiterung, um Kreativität auch in diesem, aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenkenden Mediensegment wertzuschätzen und zu honorieren."

Vorschläge für den Preis kann allerdings nicht jeder einreichen, berechtigt sind neben den Trägern des Preises nur Rundfunkveranstalter, Streaminganbieter mit einer Niederlassung in Deutschland, Private Anbieter nach dem Bayerischen Mediengesetz, Produktionsallianz, Produzent*innenverband und FilmFernsehFonds Bayern GmbH. Die Inhalte müssen zwischen dem 19. Juni 2023 und 16. Juni 2024 gelaufen sein oder noch laufen. Die Auszeichnung wird dann wieder während der Medientage München vergeben.