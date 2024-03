am 15.03.2024 - 18:09 Uhr

An der Spitze seiner Programmdirektion setzt der SWR auf langfristige Kontinuität: Anke Mai wurde für eine zweite Amtsperiode als Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate bestätigt. Da ihr gegenwärtiger Vertrag noch bis Anfang 2025 läuft, erstreckt sich ihre zweite Amtsperiode bis zum 31. Januar 2030. Ebenfalls für eine zweite Amtsperiode gewählt wurde Clemens Bratzler als Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung. Sie beginnt etwas früher und endet am 30. November 2029.

SWR-Intendant Kai Gniffke: "Anke Mai und Clemens Bratzler haben ihre Direktionen und damit den gesamten SWR in den vergangenen Jahren mit ihren herausragenden Management- und Führungs-Qualitäten riesige Schritte vorangebracht. Sie stehen für Innovation, stellen bei ihrer Arbeit stets die Interessen unserer Nutzerinnen und Nutzer ins Zentrum und haben einen neuen Teamspirit im SWR und in der ARD geschaffen. Ich freue mich, dass der SWR Rundfunkrat Anke Mai und Clemens Bratzler erneut sein Vertrauen ausgesprochen hat und wir weiter gemeinsam an der Zukunft des SWR und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks arbeiten können."

Auch von Engelbert Günster, 1. Vorsitzender des SWR-Rundfunkrats, kommen nur lobende Worte: "Ich freue mich, dass der Rundfunkrat mit überwältigender Mehrheit der Berufung von Anke Mai und Clemens Bratzler zugestimmt hat. Beide haben in den letzten Jahren herausragende Arbeit für den SWR geleistet und zeigen aktuell auch bundesweit im Rahmen des ARD Vorsitzes ihre hervorragenden Managementfähigkeiten. Die erneute Berufung stellt sogleich auch eine erfreuliche Kontinuität in diesen unruhigen Zeiten dar."