Unter seinem Künstlernamen MrBeast wurde Jimmy Donaldson zum meist abonnierten YouTube-Creator mit inzwischen über 244 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Nun hat ihn Amazon für eine neue Show bei Prime Video verpflichtet, mit der der Streamingdienst neue Maßstäbe setzen will. "Beast Games", so der Titel des Formats, soll nichts weniger als "die größte Reality-Wettbewerbsshow aller Zeiten" werden, wie Prime Video jetzt ankündigte.

In der Sendung, die von Donaldsons erfolgreicher YouTube-Show inspiriert ist, sollen 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ein Preisgeld in Höhe von fünf Millionen US-Dollar spielen, was nach Angaben der Plattform den größten Einzelpreis in der Geschichte des Fernsehens und im Streaming darstellt. MrBeast wird dabei als Moderator und Executive Producer fungieren und soll ein möglichst internationales Publikum zu Prime Video locken: Geplant ist demnach, dass die Ausstrahlung in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit erfolgen soll. Wann genau es losgeht, ist bislang jedoch nicht bekannt.

In seinen YouTube-Video setzt MrBeast seit Jahren auf oft mitreißende Herausforderungen, aber auch auf große Spendenaktionen, So wurden im Zuge dessen Lebensmittel und Hilfsgüter im Wert von Millionen von Dollar an Bedürftige verteilt.

Bei den Streamy Awards wurde Jimmy Donaldson vier Jahre in Folge als "Creator of the Year" ausgezeichnet. Er war darüber hinaus bereits auf den Titelseiten von "Rolling Stone", Forbes" und kürzlich des "Time Magazine" zu sehen, das ihn auch zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt im Jahr 2023 ernannte. Bleibt abzuwarten, ob sich dieser Einfluss auch in hohen Abrufzahlen bei Prime Video niederschlagen wird.