am 18.03.2024 - 16:31 Uhr

Seit rund 13 Jahren ist Adele Neuhauser nun schon im "Tatort" zu sehen. Als Kommissarin Bibi Fellner löst sie neben Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) die österreichischen Fälle der Krimi-Reihe. Nun ist die Schauspielerin für ihre Rolle in Wiesbaden mit dem Ehrenpreis des 20. Deutschen FernsehKrimi-Festivals ausgezeichnet worden. Die Laudatio übernahm Neuhausers Kollege Harald Krassnitzer.

Gewürdigt wurde Neuhauser für ihre schauspielerische Gesamtleistung in der Rolle der Bibi Fellner. Jury-Mitglied und Filmjournalist Knut Elstermann sagte: "Adele Neuhauser als Bibi biedert sich bei niemandem an, sie wirft sich auch dem Publikum nicht an den Hals. Gerade darum fliegen ihr die Herzen zu, weil sie uns nie etwas vorgaukelt, obwohl sie natürlich auch eine begnadete Gauklerin, eine Erzkomödiantin, ein Harlekin ist. Sie steht vor einer Fernsehkamera und macht sich und ihre Figuren durchscheinend, legt spielerisch ihre Mittel und ihre Motive frei. Bibi und Adele sind nicht identisch, doch jeder von uns spürt die Gemeinsamkeiten der beiden, den herzlichen Humor, die Aufrichtigkeit, die sympathische Unfähigkeit zum faulen Kompromiss, das feine Gespür für die richtigen Töne und Gesten."

Der Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals wird seit 2019 für besondere Verdienste um den Fernsehkrimi vom Kulturamt Wiesbaden vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Jahren waren Ulrike Folkerts, Matthias Brandt, Barbara Auer, Eoin Moore, Anna Schudt und Alexander Held.

Adele Neuhauser selbst sagte zum Preis: "Es freut mich, dass ich mit dieser eigenwilligen Kommissarin Bibi Fellner die Herzen so vieler Menschen erreiche. Aus dieser Vielzahl von großartigen Ermittlern im deutschsprachigen Raum mit dem Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals ausgezeichnet zu werden, ist schon besonders!"