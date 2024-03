am 19.03.2024 - 10:45 Uhr

Bei RTL hatte man lange Zeit, sich auf diesen Tag vorzubereiten, schließlich legte das Alter und die auslaufenden Verträge von Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben nahe, dass in absehbarer Zeit Schluss sein würde für das Moderationsteam, das "RTL aktuell" über so lange Zeit geprägt hatte - und das einen großen Anteil am enormen Erfolg der Sendung hat. Doch über die vergangenen Jahre hatte man das Moderations-Team der Nachrichten schon Stück für Stück ausgebaut. Für die zahlreichen Vertretungen war es auch die Möglichkeit, sich für die Nachfolge zu empfehlen.

Aus diesem Pool an Moderatorinnen und Moderatoren hat RTL nun zwei Zweierteams ausgewählt, die ab Sommer im wöchentlichen Wechsel montags bis sonntags "RTL aktuell" moderieren. Zum Einen wird das Roberta Bieling mit Andreas von Thien für den Sport sein, zum Anderen Christopher Wittich, der Anna Fleischhauer als Moderatorin für die Sportthemen an seiner Seite hat.

Das ist durchaus etwas überraschend, schließlich war in den vergangenen Jahren Maik Meuser Haupt-Vertretung für Peter Kloeppel. Er gehört zwar weiterhin dem "erweiterten Moderationsteam" an, ihn wird man stattdessen aber künftig häufiger zu nächtlicher Stunde sehen, wo er im Wechsel mit Ilka Eßmüller dann das "RTL Nachtjournal" präsentieren wird. Dem erweiterten Moderations-Team von "RTL aktuell" gehören überdies auch noch Charlotte Maihoff, Pinar Atalay, Anna Kraft, Monica Lierhaus und Birgit von Bentzel an, die vertretungsweise einspringen können.

Doch nun zu denen, auf die die Wahl gefallen ist: Roberta Bieling kennt man vor allem als Moderatorin des Mittagsjournals "Punkt 12", das sie schon seit 2006 moderiert, seit Sommer 2022 ist sie aber auch als Moderatorin bei "RTL aktuell" im Einsatz. Zudem war sie zu Beginn des Ukraine-Krieges als Moderatorin langer News-Strecken im Einsatz und moderierte 2017 gemeinsam mit Peter Kloeppel das Townhall-Meeting mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Christopher Wittich wiederum ist seit Mai 2022 eigentlich Studioleiter in Washington D.C. und berichtet dementsprechend für RTL und ntv aus den USA. Trotzdem gehört er seit August 2021 auch zum Moderationsteam von "RTL aktuell" - damals kam er im Rahmen der Einführung der inzwischen wieder abgeschafften Nachmittagsausgabe. Erfahrung als Nachrichtenmoderator sammelte er auch von 2014 bis 2022 als Moderator beim Nachrichtensender ntv.

Anna Fleischhauer war ab 2015 zunächst als freiberufliche Journalistin und Moderatorin u.a. für RTL und den WDR tätig, seit Sommer 2021 gehört sie als Sportmoderatorin bereits zum Team von RTL aktuell. Andreas von Thien ist sogar schon seit 1997 Sportmoderator bei "RTL aktuell" und kommentierte zudem zahlreiche Box-Übertragungen des Kölner Senders. Seit Juli 2020 ist er Leiter des Sport-Ressorts der RTL News.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Relevanter Journalismus gehört seit Jahrzehnten als starke Programmsäule zu RTL. Besonders in der aktuellen Nachrichtenlage sind seriöse Informationen enorm wichtig, um Orientierung zu bieten. Ich freue mich daher sehr, dass mit Roberta Bieling und Christopher Wittich zwei hervorragende Journalist:innen als News-Anchors im Sommer die Moderation von RTL Aktuell übernehmen. Zusammen mit den Sport-Expert:innen Anna Fleischhauer und Andreas von Thien sind das zwei perfekte Teams für uns und die Zuschauer:innen."

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik, Gesellschaft und Sport bei RTL News: "Kontinuität gepaart mit journalistischer Exzellenz ist uns auch bei der zukünftigen Aufstellung von RTL Aktuell sehr wichtig. Mit Roberta Bieling, Christopher Wittich, Anna Fleischhauer und Andreas von Thien setzen wir auf vier unserer besten Journalistinnen und Journalisten, die den RTL-Zuschauern bereits seit Jahren vertraut und zudem sehr beliebt sind. Mich macht besonders stolz, dass wir diese wichtigen Positionen mit Kolleginnen und Kollegen besetzen, die sich im eigenen Haus entwickelt haben."

Peter Kloeppel wird man übrigens auch nach dem Ende seiner Moderations-Zeit bei "RTL aktuell" noch ab und an im Programm auftauchen. So wird er weitere Ausgaben seiner Reihe "Durchleuchtet" präsentieren und auch ab und an bei "RTL aktuell" auftauchen - etwa als Experte bei der US-Wahl. Und wer weiß, wo man ihn und Ulrike von der Groeben noch sehen wird: RTL-Chefin Inga Leschek versprach jedenfalls, dass sie bei jedem RTL-Format mitmachen dürften, auf das sie Lust hätten - "ihr seid ohne Casting dabei".