Premiere beim "Quiz-Champion" im ZDF: Die Quizshow mit Johannes B. Kerner kommt demnächst erstmals mit einem "Doppel-Special" daher. Anders als in den klassischen Ausgaben treten sowohl die Kandidaten als auch die zu bezwingenden Experten erstmals im Doppel an.

Wie gehabt müssen alle fünf Duelle in den Wissensgebieten gewonnen werden, um "Quiz-Champion" zu werden und den Hauptpreis in Höhe von 100.000 Euro zu gewinnen. Das Gewinner-Team steht allerdings erst am Ende der zweiten Ausgabe fest. Die erste gibt es am Mittwoch, den 24. April zu sehen, am Samstag, den 27. April folgt um 20:15 Uhr das Finale.

Die Expertenteams werden von Katharina und Anna Thalbach (Literatur/Sprache), Sarah Wiener und Johann Lafer (Ernährung), Katrin Müller-Hohenstein und Marcel Reif (Sport), Michael Bully Herbig und Kurt Krömer (Film/Fernsehen) sowie Anne Gesthuysen und Frank Plasberg (Zeitgeschehen) gebildet.

"Der Quiz-Champion", produziert von Riverside Entertainment, ist seit vielen Jahren im ZDF eine Konstante am Samstagabend und erreichte im vergangenen Jahr in der Spitze bis zu 4,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim jungen Publikum erzielte die Show mit Johannes B. Kerner zudem mehrfach zweistellige Marktanteile.