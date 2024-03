am 20.03.2024 - 11:05 Uhr

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, welche mehr oder weniger bekannten Personen RTLzwei für die kommende Staffel "Kampf der Realitystars" verpflichtet hat (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender auch einen Starttermin für die mittlerweile fünfte Staffel der Realityshow in Aussicht gestellt. Demnach meldet sich das von Banijay Productions Germany realisierte Format am 10. April zurück. Die Ausgaben sind dann wie gehabt immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen.

Insgesamt 23 Promis kämpfen dann um den Titel "Realitystar 2024" sowie ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, mit dabei sind unter anderem Ben Tewaag, Jenny Elvers, Calvin Kleinen, Isi Glück oder auch Gisele Oppermann. Wie gehabt sind die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht von Anfang an alle mit dabei, sie werden stattdessen nach und nach in die thailändische Sala einziehen. Im Gegenzug müssen Woche für Woche Promis die Show verlassen.

Keinen Platz im RTLzwei-Programm hat in diesem Jahr das Begleit-Format "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit", in der die Show regelmäßig noch einmal nachbesprochen wurde. Man wolle sich lieber auf das eigentliche Primetime-Format konzentrieren, heißt es vom Sender, der auf die Einordnung der Sendungsinhalte via Social Media hinweist. Mit im Schnitt weniger als 4 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) war die im vergangenen Jahr eingeführte "Stunde nach der Stunde der Wahrheit" kein Erfolg.

Für das diesjährige Finale hat RTLzwei zudem eine weitere Änderung in Aussicht gestellt, Details blieb man vorerst aber noch schuldig. Moderiert wird "Kampf der Realitystars" bzw. "Die Stunde der Wahrheit" wie schon in den Vorjahren von Cathy Hummels.

Von allzu großen Änderungen ist allerdings nicht auszugehen, schließlich war "Kampf der Realitystars" in den zurückliegenden Jahren einer der größten Erfolge von RTLzwei. Im vergangenen Jahr lag das Format im Schnitt bei einem Marktanteil in Höhe von 8,8 Prozent (14-49), knapp über eine Million Personen sahen zu. 2022 wurde die Produktion mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.