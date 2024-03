am 20.03.2024 - 14:07 Uhr

Die Produktionsfirmen Constantin Film und Big Light Productions, die sich für eine Serie mit dem Arbeitstitel "Nürnberg" bzw. auf englisch "Nuremberg" zusammengetan haben, sind auf der Suche nach einem Regisseur fündig geworden: Christian Schwochow, der zuletzt beispielsweise einige Episoden von "The Crown" und "Bad Banks" inszeniert hat, hat einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, wie am Rande der Series Mania in Lille bekannt gegeben wurde.

Das Skript für den Sechsteiler schreibt Frank Spotnitz. Im Mittelpunkt stehen junge Überlebenden des Zweiten Weltkriegs, die für alliierte Staatsanwälte arbeiten, um Nazi-Verbrechern den Prozess zu machen, und feststellen müssen, dass ihr Streben nach Gerechtigkeit durch geheime Bemühungen zum Aufbau einer neuen Weltordnung untergraben wird. Wo die Serie zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

"Die Nürnberger Prozesse waren ein entscheidender Moment in der Geschichte der Menschheit und läuteten ein neues Zeitalter der Verantwortung und Gerechtigkeit ein", sagt Schwochow. "Dies ist eine Geschichte der Menschheit, die sich mit ihren dunkelsten Seiten auseinandersetzt. Ihre Relevanz war noch nie so groß wie heute, und ich fühle mich verpflichtet, diese Geschichte wahrheitsgetreu zu erzählen."

Spotnitz ergänzt: "In Nürnberg wurden zum ersten Mal Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt wurden, und die Serie fängt nicht nur die Brisanz des Prozesses ein, sondern auch die Hoffnungen und Kämpfe einer jungen Generation, die versucht, eine zerstörte Welt zu verstehen und wieder aufzubauen."