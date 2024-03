am 21.03.2024 - 11:39 Uhr

Iris Kiefer kommentiert den Schritt so: "Nach 20 fantastischen Jahren filmpool fiction ist es nun ein guter Zeitpunkt, mich aus dem täglichen Business als verantwortliche Geschäftsführerin zurückzuziehen und mir auch über filmpool fiction hinaus mehr Raum zu nehmen, um mich komplett meiner Leidenschaft zu widmen: Geschichten zu erzählen."

"Für eine Danksagung ist es eigentlich noch zu früh, denn Iris Kiefer bleibt uns ja weiterhin als Produzentin erhalten. Trotzdem möchte ich diesen Meilenstein nutzen, um Iris für ihre Arbeit als Geschäftsführerin von filmpool fiction und die vielen Erfolge schon mal herzlich zu danken", sagt Taco Rijssemus, CEO von All3Media in Deutschland, und ergänzt: "Wir sind im Jahr des 50-jährigen Bestehens von filmpool fiction und mit Mathias Lösel bestens aufgestellt, setzen mit seiner Expertise die Kontinuität im für All3Media wichtigen Fiction-Genre in Deutschland in der Geschäftsführung des Produktionsunternehmens fort."

Zwischenzeitlich hatte All3Media die Fiction-Aktivitäten auf dem deutschen Markt noch deutlich ausweiten wollen und dafür All3Media Deutschland Fiction gegründet - angesichts der allgemein ernüchternden Marktentwicklung im vergangenen Jahr hat man das Label kürzlich aber schon wieder aufgegeben. Seither konzentriert man sich im Fiction-Segment also wieder ganz auf Filmpool Fiction.