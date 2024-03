Vor rund einem Jahr, im Februar 2023, hatte Sat.1 die "Kultshow-Wochen" ausgerufen. Im Zuge dessen waren Neuauflagen von "Die Pyramide", "Jeopardy" und "Herzblatt" zu sehen. Letzteres zeigte man in Ermangelung der Namensrechte allerdings unter dem Titel "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?". Aus Quotensicht war das ein Fehlschlag - und bis heute liegen im Sat.1-Archiv noch zwei "Dating Game"-Ausgaben - nun hat man einen Sendeplatz dafür gefunden.

Sat.1 hat die Ausstrahlung der beiden und von Jörg Pilawa moderierten Folgen für April angekündigt. "Dating Game" ist demnach ab dem 7. April am Sonntag zu sehen. Dann allerdings nicht in der Primetime wie zur Premiere, sondern am späten Nachmittag. Los geht’s ab 16:45 Uhr. Die Sendung übernimmt damit den Sendeplatz von "Das große Promibacken"-Wiederholungen. Ab 18:55 Uhr zeigt Sat.1 wie gewohnt "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich".

Der Sendeplatz ist wohl Ausdruck dafür, dass man beim Sender die Hoffnung in das Format verloren hat und nun einfach noch die verbliebenen Ausgaben ausstrahlen will. Im Februar 2023 erreichte "Dating Game" in der Primetime lediglich 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei überschaubaren 5 Prozent. Produziert wurde das Format einst noch von der inzwischen abgewickelten Noisy Pictures, ehemals Sony Pictures.

Neues Programm hat auch Kabel Eins angekündigt, am 7. April startet die mehrteilige Rankingshow "Die größten Geheimnisse der 90er". Dann will man sonntags zur besten Sendezeit den wirklich wichtigen Fragen nachgehen. Also zum Beispiel: Was verbirgt sich hinter den Spitznamen der Spicegirls? Auf welche schräge Weise entstand das erste Handyfoto der Welt? Und welche Kuriosität löste den Erfolg von eBay aus?