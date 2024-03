Noch einmal geht's zurück in die Welt der Crawley-Familie: Sechs Staffeln lang erzählte von 2010 bis 2015 Julian Fellowes ihr Schicksal und das der Bediensteten in Downton Abbey, 2019 folgte dann noch ein Kinofilm, 2022 mit "Downton Abbey: A New Era" noch ein weiterer. Nun bestätigte Imelda Staunton, die in den ersten beiden Filmen die Rolle der Lady Maud Bagshaw übernommen hatte, in einem BBC-interview, dass noch ein dritter in Arbeit ist.

Zuvor hatte die "Sun" berichtet, dass ein dritter Film im Sommer auf Highclere Castle gedreht werden und im kommenden Jahr Premiere feiern soll. Danach soll diesmal aber wirklich Schluss sein. "Downton Abbey"-Schöpfer Julian Fellowes hat mittlerweile ohnehin längst andere Aufgaben: Für HBO arbeitet er an der mittlerweile dritten Staffel der Serie "The Gilded Age", die generell ähnlich aufgebaut ist wie "Downton Abbey", aber im New York der 1880er Jahre spielt.