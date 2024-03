Unter dem Titel "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" veröffentlichte Investigation Discovery am Wochenende eine mehrteilige Dokumentation, die vo vergifteten und gefährlichen Strukturen hinter einigen der bekanntesten Kindersendungen der späten 90er und frühen 2000er, die bei Nickelodeon zu sehen waren, handelt. Unter anderem spricht der ehemalige Nickelodeon-Star Drank Bell zum ersten Mal öffentlich über den an ihm im Rahmen der Produktion begangenen Missbrauch durch seinen ehemaligen Dialog-Coach, der 2004 wegen seiner Vergehen an Drake verurteilt wurde und sich als Sexualstraftäter registrieren lassen musste.

Darüber wird dem Produzenten Dan Schneider vorgeworfen, ein Imperium aufgebaut zu haben, dessen Umfeld von Missbrauch, Sexismus und Rassismus geprägt gewesen sei. Inwieweit Schneider strafrechtliche Verantwortung trifft, lässt die Doku aber offen. Schneider produzierte überaus erfolgreiche Serien wie "Zoey 101", "Drake & Josh", "iCarly" und "Victorious".

"Quiet on Set" rückt die emotionalen Berichte in den Vordergrund und will ein Muster von missbräuchlichem und manipulativem Verhalten aufzeigen, das sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt habe. Die Interviews werden mit Archivmaterial, Szenen aus Sendungen und Kommentaren in den sozialen Medien verwoben, wordurch viele Momente in den Serien, die bei der Ausstrahlung damals albern oder abwegig wirkten, nun in einem neuen Kontext und anderen Licht erscheinen.

Hierzulande wird die Dokureihe, die unter der Regie von Mary Robertson und Emma Schwartz von Maxine Productions und Sony Pictures Television - Nonfiction in Zusammenarbeit mit Business Insider entstand, bei Discovery+ zu sehen sein. Am 26. April wird die erste von fünf Folgen gezeigt, dann folgt immer freitags eine weitere.