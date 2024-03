am 22.03.2024 - 12:09 Uhr

Die beiden sich überlappenden Streiks in Hollywood sorgten natürlich auch bei Dauerbrennern wie den "Chicago"-Serien von Dick Wolf für eine längere Zwangspause, aus der diese aber früher als andere schon Anfang Januar zurückkehrten - gut eingespielte Produktionen wie diese waren da im Vorteil. Auch hierzulande muss man nun nicht mehr allzu lang auf die Fortsetzung warten. Ab dem 6. Mai gibt es neue Folgen immer montags beim Pay-TV-Sender Universal TV zu sehen. Die neunte Staffel von "Chicago Med" läuft dann immer um 20:15 Uhr, direkt im Anschluss ab 21 Uhr folgt dann eine Episode aus der zwölften Staffel von "Chicago Fire".

In "Chicago Med" ist Dr. Daniel Charles auch in der neuen Staffel nach wie vor der Sherlock Holmes der Psychiatrie, wobei seine Vergangenheit wieder auftaucht, als Dr. Mitch Ripley als neuer Arzt der Notaufnahme zum Team stößt und ihre komplizierte medizinische Beziehung von vor Jahren in die Gegenwart zurückbringt. Auch Dr. Dean Archer wird von seiner Vergangenheit eingeholt, wodurch seine bevorstehende Transplantationsoperation gefährdet wird.

Sharon Goodwin, die ehrwürdige Leiterin des größten Krankenhauses der Stadt, steht unter intensiver finanzieller Beobachtung. Sie wird mit der unvorstellbaren Aufgabe betraut im Notfall eine Entscheidung über Leben und Tod zu fällen, wer die in Zeiten der Materialknappheit medizinische Versorgung und Betreuung erhalten wird. Als die Notaufnahme des Gaffney Chicago Medical Center nach einem schwerwiegenden Unfall mit Patienten überflutet wird, muss das gesamte Team seine privaten Angelegenheiten zurückstellen und sich gemeinsam der Herausforderung stellen, um den Verletzten helfen zu können.

Bei "Chicago Fire" steht die Feuerwache 51 gleich zu Beginn der neuen Staffel vor großen Veränderungen, weil das Team von tapferen Männern und Frauen gezwungen ist, sich ihren Platz mit der Feuerwache 17 zu teilen. Derweil wird die Beziehung von Lt. Stella Kidd und Lt. Kelly Severide durch Brandstiftung abermals auf die Probe gestellt.