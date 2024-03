Bei WarnerBros. Discovery will man sich in Sachen Eigenproduktionen künftig vor allem auf DMAX konzentrieren, das hat Marion Rathmann, Head of Content & Programming, vor wenigen Wochen im Interview mit DWDL.de angekündigt. Im Zuge dessen kündigte sie unter dem Titel "Die Schlangenfängerin" auch ein neues Format an - und nun hat man bekanntgegeben, wann die Sendung erstmals zu sehen sein wird.

DMAX wird "Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under", so der vollständige Titel, erstmals am 8. Mai ins Programm nehmen. Die Folgen sind dann immer am Mittwochabend zu sehen. Allerdings strahlt der Männersender das neue Format nicht zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr aus, sondern zwei Stunden später - also ab 22:15 Uhr. Insgesamt zehn Folgen hat die Blueprint Media GmbH produziert.

Inhaltlich geht es in dem neuen Format um die besagte Schlangenfängerin, Julia Baker. Die hat in Heilbronn und Frankfurt eigentlich mal eine Lehre zur Bäckerin und Konditorin gemacht, inzwischen lebt und arbeitet Baker aber im australischen Brisbane. Mit der Kamera ließ sie sich jetzt nun dabei begleiten, wie sie die gefährlichen, giftigen und potenziell tödlichen Reptilien aus Kindergärten, Schlafzimmern, Toiletten und Klimaanlagen holt.

Und es ist längst nicht so, als würden die Schlangen in Australien nur zu einer bestimmten Jahreszeit auftauchen. Haben die Schlangen den ersten Frühjahrshunger gestillt, beginnt die Paarungszeit und die Hormone der Tiere spielen verrückt - sie verlieren jede Scheu vor Menschen. Und wenn dann der australische Winter naht, wollen sich die Schlangen noch einmal richtig satt fressen und machen dabei auch vor Meerschweinchen, Hauskatzen oder Hühnern aus dem Garten nicht Halt. Genügend Material also, um damit mehrere Folgen zu füllen.