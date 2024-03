Am Montagmorgen ist der Schauspieler Fritz Wepper in einem Hospiz in Oberbayern im Alter von 82 Jahren verstorben. Das Erste strahlt daher am heutigen Montag um 22:50 Uhr im Anschluss an die "Tagesthemen" einen 15-minütigen Nachruf unter dem Titel "Fritz Wepper - Der Marathonmann" aus. Der Film stammt von Florian Kummert und Heiko Rauber.

Direkt im Anschluss wiederholt Das Erste dann ab 23:05 Uhr "Mord in bester Gesellschaft: Winters letzter Fall". Es ist die letzte Folge der Reihe, in der Fritz Wepper gemeinsam mit seiner Tochter Sophie Wepper zu sehen war. Darüber hinaus wird Das Erste am Karfreitag ab 15:20 Uhr die Krimikomödie "Lindburgs Fall" und im Anschluss nochmal die letzten beiden Folgen der Serie "Um Himmels Willen" zeigen.

Alexander Bickel, Leiter der ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm: "Fritz Wepper hat sich in der ARD-Serie 'Um Himmels Willen' als Bürgermeister Wöller über 20 Jahre in die Herzen der Zuschauer gespielt. Unvergleichlich frech, witzig und berührend lieferte er sich Woche für Woche einen Schlagabtausch mit den Ordensschwestern Lotte und Hanna - Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern haben ihn dafür geliebt und werden ihn nicht vergessen. Mit Fritz Wepper verlässt uns ein ganz großer Volksschauspieler und eines der prägenden Gesichter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens."

Das BR Fernsehen wird am heutigen Montag um 22 Uhr die Doku "Mein Fritz - Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper" von Regisseurin, Kamerafrau und Autorin Susanne Kellermann zeigen. Kellermann begleitete Wepper bei den Dreharbeiten zu den letzten Folgen von "Um Himmels Willen", nachdem im Frühjahr 2020 seine schwere Krebserkrankung bekannt geworden war. Am Dienstag, 26. März zeigt der BR zudem den Film "Mord in bester Gesellschaft: Der süße Duft des Bösen" um 20:15 Uhr, gefolgt vom Nachruf "Fritz Wepper - Der Marathonmann" und dem Film "Ein Gauner Gottes" um 22:15 Uhr.

Auch der Pay-TV-Sender Crime + Investigation ändert sein Programm und zeigt am kommenden Donnerstag um 18:10 Uhr sowie 23:35 Uhr eine Episode der True-Crime-Reihe "Protokolle des Bösen", in der Wepper einen deutschen Serienmörder spielte. Die Folge "Fritz Wepper spielt die Bestie über Crime + Investigation Play auf Abruf über diverse Plattformen verfügbar.

Das ZDF nimmt am kommenden Samstag um 12:15 Uhr eine "Traumschiff"-Folge aus dem Jahr 2004 mit Fritz Wepper in einer Episodenrolle ins Programm.